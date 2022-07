Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Gerücht: Entwicklung auf Eis gelegt

Laut den neuesten Gerüchten wurde die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake komplett eingestellt.

Ein neuer Artikel von Bloomberg enthüllt, dass Aspyr Media die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake komplett eingestellt hat. Laut den Angaben im Artiekl wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben.

Am 30. Juni hat das Studio, laut dem Bericht, eine erste Demoversion von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake vorgestellt. Das Entwicklerteam war mit dem Ergebnis zufrieden, die Studioleitung jedoch nicht. Ein Grund könnte sein, dass diese Demo unverhältnismäßig viel Geld verschlungen hat. Zwei leitende Designer des Projekts, Design Director Brad Prince und Art Director Jason Minor, wurden darauf abrupt entlassen.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Aspyr das Remake bis Ende 2022 veröffentlichen wollte, man aber jetzt das Jahr 2025 für realistischer einschätzt. Die Entwicklung steckt jetzt angeblich in erheblichen Schwierigkeiten und Aspyr versucht herauszufinden, wie und ob es überhaupt es mit dem Remake weitergehen soll.