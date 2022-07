Call of Duty: Modern Warfare II: Multiplayer-Enthüllung Anfang September laut Bericht

Laut einem neuen Bericht soll die Multiplayer-Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare II Anfang September stattfinden.

Wie Tryhardguides mit Bezug auf eigene Quellen berichtet, soll die Multiplayer-Enthüllung des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare II Anfang September stattfinden.

Bereits die letzten beiden Einträge der Reihe feierten ihr Multiplayer-Debüt zu ähnlichen Zeitpunkten. Während der Mehrspielermodus von Call of Duty: Vanguard am 7. September 2021 enthüllt wurde, war es bei dessen Vorgänger, Call of Duty: Black Ops Cold War der 9. September 2020.

Auf welche Art und Weise die Enthüllung stattfinden wird, ist nicht bekannt. Sollte Activision seiner Linie der vergangenen Jahre treu bleiben, ist mit einem Livestream-Event mit Entwickler-Interviews zu rechnen.

Die Quellen gehen davon aus, dass die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare II für zwischen Mitte und Ende September geplant ist. Seitens Activision gibt es noch keine offiziellen Angaben zu den vermeintlichen Terminen.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.