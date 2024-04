Democracy 4: Console Edition: Spieler lenken politische Geschicke eines Landes

Auroch Digital und Positech Games haben angekündigt, dass sie den politischen Hit Democracy 4: Console Edition am 5. Juni 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox veröffentlichen werden.

Democracy 4: Console Edition ist ein politisches Simulationsspiel, in dem ihr die Rolle des Anführers eines von mehreren Ländern übernehmt.

In eurer Position seid ihr in der Lage, Politiken und Gesetze auszuwählen und andere Maßnahmen zu ergreifen, die sich positiv auf einige Bereiche eures Landes auswirken, während sie sich negativ auf andere auswirken. Das ultimative Ziel ist es, durch Ihre Aktionen die nächste Wahl zu gewinnen.

Das ist Democracy 4

Zu Beginn Ihrer politischen Laufbahn besteht die Möglichkeit, ein Land aus einer Auswahl von zehn Ländern zu übernehmen. Dazu gehören die USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Kanada, Australien, Spanien, Deutschland, Italien und Südkorea.

Danach übernehmt ihr ein vorgewähltes Kabinett, das seine eigenen Vorurteile und Meinungen gegenüber dem vorherigen Führer hat. Es liegt dann an euch, die Zukunft des von euch gewählten Landes zu bestimmen.

Führt neue politische Maßnahmen ein, ändert bestehende Gesetze, reagiert auf sich entwickelnde Ereignisse und versucht, in den Umfragen der Öffentlichkeit an Boden zu gewinnen. Ihr habt Jahre Zeit, um euer Vermächtnis zu gestalten – wird es eines sein, an das man sich erinnert, weil man wiedergewählt wird, oder eines, das man vergisst, weil es in Enttäuschung endet?

Als Regierungschef werdet ihr gebeten, zu Situationen Stellung zu nehmen, die in der Presse Schlagzeilen gemacht haben. Je nachdem, in welche Richtung sich eure Regierung bisher entwickelt hat, kann die Art und Weise, wie ihr mit diesen Situationen umgeht, einen Einfluss darauf haben, wie die Öffentlichkeit den Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen und Krisenzeiten einschätzt.

Wenn euer Land beginnt, sich zu profilieren, werden einige Menschen hinter euch stehen und andere werden mit euren Entscheidungen nicht einverstanden sein. Dies kann sogar auf die Spitze getrieben werden, da ihr während eurer Amtszeit Attentatsversuche und andere Herausforderungen erleben könnt.

Wenn ihr es bis zum Ende eurer Amtszeit schafft, müsst ihr ein Manifest aufstellen, um den Wählern zu zeigen, wie die Zukunft für sie aussehen wird, wenn ihr wiedergewählt werdet. Werdet ihr realistisch sein oder werdet ihr alles anbieten, was ihr könnt, um die Stimmen der Bürger zu bekommen, wenn es sonst nicht gut läuft?

Democracy 4: Console Edition hat das fesselnde Gameplay der PC-Version übernommen und von Grund auf für Konsolen angepasst. Ab dem 5. Juni 2024 werdet ihr auf Nintendo Switch-, PS4- und Xbox-Konsolen an die Spitze des Landes eurer Wahl gewählt.

Das Spiel kann ab sofort für 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.