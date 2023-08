Call of Duty: Modern Warfare II: Neue Karte DRC Zone 1 zeigt sich im Trailer

Für Call of Duty: Modern Warfare II wurde eine neue Karte veröffentlicht, die kostenlos gespielt werden kann: DRC Zone 1.

Im Rahmen von Season 5 Reloaded gibt es ab sofort mit DRC Zone 1 eine neue Karte für Call of Duty: Modern Warfare II.

Auf ihr kämpft ihr im Defense Research Center (DRC) in klassischen Sechs gegen Sechs Matches. Dabei finden die Schlachten nicht nur in den engen Gängen des Labors statt, sondern auch in den offenen Bereichen, wie z. B. auf dem Patio oder im Verladebereich der Anlage.

Im offiziellen Trailer bekommt ihr einen Einblick in das Spielgeschehen.

Im Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare II ist DRC Zone 1 ab sofort kostenlos spielbar.