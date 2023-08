Call of Duty: Modern Warfare II: Battle Pass Season 5 Inhalte vorgestellt

In diesem Video zu Call of Duty: Modern Warfare II stellen wir euch alle Inhalte aus dem Premium Battle Pass BlackCell vor.

Call of Duty: Modern Warfare II geht mittlerweile in die fünfte Season und auch in der neuen Season gibt es neue Inhalte für den Battle Pass.

Darunter zwei neue Waffen. Die FR Avancer ist ein weiteres Sturmgewehr und die Carrack.300 ein Scharfschützengewehr. Im neuen Battle Pass gibt es natürlich auch weitere Skins zu den Waffen und Kosmetika für euer Profil und Charaktere.

In diesem Video zeigen wir euch alle 23 Sektoren mit je 5 freischaltbaren Objekten. Insgesamt könnt ihr durch den Battle Pass weitere 1300 CoD Points freischalten. Der Premium Battle Pass gibt euch weitere 1100 CoD Points beim Kauf.

Im Premium Battle Pass schaltet ihr 20 Stufensprünge und weitere BlackCell-Sektoren frei. Was euch noch erwartet, seht ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare II – BlackCell Battle Pass Season 5 ist ab sofort für 29,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

