Call of Duty: Modern Warfare II: Trailer zeigt neue Karten für Season 06

Schaut euch die vier Karten für den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II an, die mit Season 06 diese Woche hinzugefügt werden.

Diesen Mittwoch geht Season 06 in Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone an den Start. Im Multiplayer des Shooters können sich Spieler auf drei neue Karten und ein Remaster freuen.

Bei den neuen Karten handelt es sich um:

La Casa (Core)

Koro Village (Core)

King – Remastered (Gunfight)

Fight (Gunfight)

Activision zeigt euch im aktuellen Trailer die unterschiedlichen Karten und ihre Layouts: