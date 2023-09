Capcom: Bleibt lieber Partner von Microsoft

Autor:, in / Capcom

In der Spielebranche gibt es nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft Gerüchte über weitere Übernahmen. Zu diesem Thema wurde Capcom COO Haruhiro Tsujimoto befragt.

Tsujimoto sagte demnach zu Bloomberg, dass es immer solche Gespräche gebe. Capcom selbst sei mal ein solches Ziel gewesen. Jedoch wird ein organisches Wachstum und die interne Ausbildung von Personalressourcen bevorzugt. Selbst Unternehmen zu akquirieren, beabsichtige man nicht, obwohl man auf externe Partner zurückgreifen könnte.

„Ich denke, dass es in der Spieleindustrie viele M&A-Gespräche gegeben hat. Es gab mal eine Zeit, in der wir ein Ziel waren, aber anstatt ein externes Unternehmen zu übernehmen, ziehen wir organisches Wachstum vor. Es ist wichtig, die Personalressourcen intern auszubilden und zu entwickeln, um Wachstumsstrategien zu verwirklichen. Ich glaube auch, dass wir auf externe Partner zurückgreifen können, aber wir haben nicht die Absicht, Unternehmen zu übernehmen“, so Tsujimoto.

Speziell auf die Frage, was passieren würde, wenn Microsoft an einer Übernahme von Capcom Interesse zeige und ob man das in Erwägung ziehe, sagte Tsujimoto, dass man das Angebot dankend ablehnen würde. Er glaubt, es sei besser, ein gleichberechtigter Partner zu sein.