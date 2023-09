Cyberpunk 2077: Gameplay-Videos aus Phantom Liberty

Schaut euch in sechs neuen Videos zahlreiche Eindrücke aus Cyberpunk 2077: Phantom Liberty auf der Xbox Series X an.

Schaut euch in sechs neuen Gameplay-Videos Spielszenen aus Cyberpunk 2077: Phantom Liberty auf der Xbox Series X an.

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty begebt ihr euch in das neue Areal Dogtown, einen abgeschotteten Bezirk, der von Ex-Militärs regiert wird. Nach einem Hacking-Angriff kracht ein Flugzeug der NUSA in Dogtwon ab, mit an Bord befindet sich die Präsidentin Rosalind Myers, die sich nun hinter feindlichen Linien befindet. Jetzt ist es eure Aufgabe, die Präsidenten der NUSA sicher nach Washington zu geleiten.

Unseren ausführlichen Test zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty könnt ihr euch hier anschauen.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 25.09.2023 und kann für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 1

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 2

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 4

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 5

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Gameplay Part 6

Weiteres Gameplay aus der Phantom Liberty Erweiterung zeigen wir euch heute Abend ab 20:00 Uhr im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch.

