Das Cyberpunk, was ihr verdient?

Zugegeben, Cyberpunk 2077 hatte zum Release 2020 keinen einfachen Start. Doch die kontinuierliche Nacharbeit seitens CD Projekt RED hat das Rollenspiel in den Jahren danach bei vielen Spielern rehabilitiert. Den krönenden Schlusspunkt sollen nun das Update Cyberpunk 2.0 sowie der DLC Phantom Liberty setzen. Ob dieser gelingt, verraten wir im Test.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gliedert sich dabei perfekt in die Haupthandlung rund um V und den Relic in Night City ein. Ihr könnt sowohl während eures aktuellen Runs in den neuen Cyberpunk-DLC eintauchen, als auch einen gänzlich neuen Charakter erstellen. Letzteres wird von den Entwicklern empfohlen, weil das Update 2.0 einige Neuerungen mit sich bringt, die das Spielgefühl von Cyberpunk 2077 grundlegend verändern. Dazu später mehr.

Sobald ihr die Mission „Transmission“ in der Hauptkampagne abgeschlossen habt, werdet ihr von Songbird, eurer ersten Questgeberin in Phantom Liberty kontaktiert. Ungeduldige dürfen sogar ein neues Spiel erstellen und direkt zu den Geschehnissen von Phantom Liberty springen. Der DLC verschlägt euch dabei in das neue Areal Dogtown, welches sich im Südwesten Night Citys befindet. Der abgeschottete Bezirk wird von Ex-Militärs regiert, die sich innerhalb der Großstadt einen (für sie) utopischen Militärstaat aufgebaut haben.

Doch in ebendiesen kracht durch einen Hacking-Angriff das Flugzeug der NUSA-Präsidentin Rosalind Myers, die sich nun hinter feindlichen Linien befindet. Als Myers unter Beschuss durch die Schergen des Dogtown-Anführers Kurt Hansen gerät, ist es eure Aufgabe als V die Präsidentin sicher zurück nach Washington zu geleiten. Unsere V als Geheimagentin der Regierung – kann das wirklich gut gehen?