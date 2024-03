Capcom: Highlights-Präsentation Tag 2

Autor:, in / Capcom

Der Capcom Highlights Tag 2 hatte Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Now und Monster Hunter Stories zu bieten.

Capcom hat in einer zweiten Highlights-Präsentation die Spiele Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Now und Monster Hunter Stories vorgestellt. Die Höhepunkte von Tag 1 gibt es in dieser Capcom News.

Die komplette Aufzeichnung von Tag 2 könnt ihr euch hier ansehen:

Capcom enthüllte während Tag 2 der Capcom Highlights-Video-Präsentation neue Details zu einer Combo von Spielen: Unter anderem gab es einen ersten Blick auf Akuma, im Vorfeld seines Einzuges in Street Fighter 6; zudem News zu Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für neue Systeme; und obendrein die neueste Dinosaurier-Vorhersage für Exoprimal, während der neue Modi, spielbare Exosuit-Varianten und eine Collab mit der Mega Man-Serie gezeigt wurden.