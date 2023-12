Capcom: Weitere Resident Evil Remakes bestätigt

Alte und neue Fans der Spielreihe Resident Evil dürfen sich in Zukunft auf weitere Remakes freuen.

Capcom bestätigt jetzt die Pläne, dass nach den Remakes zu den Teilen 2, 3 und 4 noch nicht Schluss ist.

Bei den PlayStation Partner Awards bestätigte Resident Evil 4 Remake Director Yasuhiro Anpo die Absichten.

„Welches Spiel wir in Zukunft neu auflegen werden, möchten wir in Zukunft bekannt geben, also freuen Sie sich darauf.“

Auch wenn Anpo nicht verraten wollte, welches Remake als Nächstes ansteht, sprach er über die Entwicklung im Allgemeinen und die Meinung der Fans, die sehr wichtig sei.

„Bei der Entwicklung eines neuen Spiels kann man nicht wissen, was bei den Spielern gut ankommen wird, was es schwierig macht. Im Falle eines Remakes gibt es bereits Spieler, die das Original gespielt haben, was meiner Meinung nach als Vorteil angesehen werden kann. Wir sind den Nutzern sehr dankbar, dass sie ihre Meinung kundtun. So können wir bei der Entwicklung die Meinung der Spieler berücksichtigen. Wenn die Spieler zum Beispiel so empfinden, dann können wir es vielleicht auch so machen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum unsere Remakes so gut ankommen,“ so Anpo.