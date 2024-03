Jurassic World Evolution 2: Secret Species Pack bringt Dinos zum Leuchten

Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Bereitet euch darauf vor, vier neue biotechnische Hybrid-Dinosaurier in euren Parks zu präsentieren.

Mit Jurassic World Evolution 2: Secret Species Pack, das am Mittwoch, den 13. März für PC über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £5,99/$7,99/€7,99 erscheint.

Diese prächtigen Neuzugänge wirken lebendiger und detaillierter als je zuvor und bieten euren Gästen ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis, wenn sie die atemberaubenden neuen Arten bestaunen, einschließlich der bei Fans beliebten biolumineszenten Varianten, die die Nacht zu einem beeindruckenden Erlebnis machen.