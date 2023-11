Jurassic World Evolution 2: Neue wilde Arten im Cretaceous Predator erhältlich

Frontier Developments kündigte heute Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack an, einen neuen DLC, der am 30. November für PC über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One zum Verkaufspreis von 7,99 Euro erscheint.

Die Spieler sind eingeladen, die wahre Macht der Kreidezeit zu enthüllen und vier außergewöhnliche neue Arten in ihre Parks aufzunehmen. Diese großen, bedrohlichen Dinosaurier werden die Parkbesucher fesseln und begeistern, wenn sie um die Vorherrschaft kämpfen und nach ihrer nächsten Mahlzeit suchen.

Gigantoraptor, dessen Name „Riesendieb“ bedeutet, ist der größte Oviraptorsaurier aus der späten Kreidezeit. Mit seinem beeindruckenden Federkleid und seinen schlanken, wendigen Beinen kann der Gigantoraptor seine Geschwindigkeit bei der Jagd auf seine Beute über längere Zeit aufrechterhalten.

Concavenator ist sofort an seinem charakteristischen schmalen Buckel zu erkennen und hat seinen Namen von seiner einzigartigen Wirbelsäulenform, die aus zwei großen Wirbeln besteht. Das aerodynamische Profil von Concavenator macht diesen wilden und schnellen Jäger zu einer aufregenden Bereicherung für jeden Park.

Utahraptor, einer der größten jemals entdeckten Dromaeosaurier, ist ein intelligentes und rücksichtsloses Raubtier, das eine einschüchternde Figur macht. Der aus den felsigen Landschaften Utahs stammende Utahraptor lässt mit seinem atemberaubenden Federkleid und seinen sensenähnlichen Klauen jede Beute im Keim ersticken.

Die Spieler können auch den gigantischen Jäger Tarbosaurus in ihre Parks einführen. Inspiriert von dem interaktiven Netflix-Special Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure von Universal Pictures, Amblin Entertainment und DreamWorks Animation benötigt dieser einzigartige Tyrannosaurus-Theropod ein sicheres Gehege, um die Gäste vor seinen mächtigen Kiefer zu schützen.

Das neue PDLC-Paket erscheint zusammen mit einem kostenlosen Update, das allen bestehenden Spielern eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen bietet. Das Update bringt fünf neue Varianten für bestehende Dinosaurierarten, darunter Brachiosaurus (Jurassic Park III), Pteranodon (Jurassic Park III) und Allosaurus (Jurassic World Dominion), sowie neue Dekorationen, vorgefertigte Layouts für den Sandbox-Modus und vieles mehr.