Jurassic World Evolution 2: Erste Details zum Feathered Species Pack

Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Frontier Developments plc kündigte Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack an, einen neuen PDLC, der ab Donnerstag, den 30. März auf dem PC über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 7,99 Euro erhältlich sein wird.

Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack lädt die Spieler dazu ein, ihre Parks um vier bemerkenswerte prähistorische Arten zu erweitern, die mit ihrem prächtigen Federkleid die Gäste in ihren Bann ziehen.

Yutyrannus, dessen Name übersetzt „gefiederter Tyrann“ bedeutet, macht seinem Namen alle Ehre und ist eines der größten bekannten gefiederten Raubtiere, die jemals entdeckt wurden. Dieses zweibeinige Raubtier wurde erstmals im Nordosten Chinas entdeckt und verfügt über ein leichtes, aber dichtes Fell, das gegen Kälte isoliert.

Ebenso faszinierend ist Jeholopterus, ein wendiges, fliegendes Reptil, dessen einziges paläontologisches Exemplar zu den am besten erhaltenen Pterosauriern gehört. Jeholopterus ist die bisher kleinste Spezies, die in Jurassic World Evolution 2 durch die Lüfte schwebt und soll ein Fell aus kurzen, zarten Fasern gehabt haben. Die Besucher können die winzige Art bei der Fütterung aus dem neuen Insektenfresser-Futterhaus beobachten.

Parkmanager können auch den Deinocheirus begrüßen, einen der größten Ornithomimosaurier, der jemals entdeckt wurde. Mit seinen langen Armen, dem entenähnlichen Schnabel und dem Buckel auf dem Rücken macht er eine furchteinflößende Figur. Deinocheirus ist die zweite allesfressende Spezies, die in Jurassic World Evolution 2 auftaucht, und die erste, die sich sowohl von Pflanzen als auch von Fischen ernährt.

Wie die anderen majestätischen Wunder ist der Sinosauropteryx eine faszinierende Bereicherung für jeden Park. Das 1996 entdeckte Fossil dieses kompakten Rudeljägers war der erste Hinweis auf die Existenz gefiederter Dinosaurier. Die Besucher werden von seinem langen, gestreiften Schwanz und dem dicken Federkleid begeistert sein.

Der PDLC kommt zusammen mit einem aufregenden kostenlosen Update, das Spielern eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen bietet. Mit den neuen Baumstamm- und Kuppelgalerien können begeisterte Erbauer ihren Gästen noch mehr Möglichkeiten bieten, prähistorische Bewohner zu beobachten, während die Einführung eines Kameramodus es den Spielern ermöglicht, ihre Parks in ihrer ganzen Pracht einzufangen. Seilbahn-Varianten und zusätzliche quadratische Ebenen ermöglichen es den Spielern, noch kreativer zu werden.

Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack und das kostenlose Inhaltsupdate erfordern das Basisspiel zum Herunterladen und Spielen. Jurassic World Evolution 2 ist für PC über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro erhältlich.

Jurassic World Evolution 2 kann ebenfalls über den Xbox Game Pass gespielt werden.