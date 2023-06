Jurassic World Evolution 2: Kostenloses Update zum 30. Geburtstag

Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Frontier Developments kündigt an, dass Spieler von Jurassic World Evolution 2 am Donnerstag, ein kostenloses Update für das Basisspiel erhalten. In diesem wird das 30-jährige Jubiläum des bahnbrechenden Abenteuerfilms Jurassic Park gefeiert.

Das Update wird für alle Spieler auf PC über Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Mit mehr als 20 kultigen Dekorationsgegenständen, die aus dem beliebten Film von Universal Pictures und Amblin Entertainment aus dem Jahr 1993 bekannt sind, wird eine 65 Millionen Jahre alte anhaltende Nostalgie zum Leben erweckt.

Das Update enthält alles, was die Spieler brauchen, um die ultimative Jurassic Park-Hommage zu gestalten – von einer farbenfrohen Statue des immer lächelnden Mr. DNA, dem ursprünglichen Maskottchen des Parks, bis hin zu den klassischen Luftschleusentoren aus dem Originalfilm.

Fans können einen neuen Bannerbogen mit den unvergesslichen Worten „Als die Dinosaurier die Erde beherrschten“ und das Wandbild aus dem Restaurant „Les Gigantes“ errichten, das Szenen von gerade entkommenen Velociraptoren auf der Jagd nach Tim und Lex zeigt. Zusätzlich führt das Update den Power Bunker ein, in dem einige der Hauptfiguren des Films Zuflucht suchen.

Außerdem können die Spieler mit dem Update Gäste und Mitarbeiter durch ihre Parks führen, indem sie eine Reihe klassischer Pfade benutzen, die originalgetreu an ihre Gegenstücke aus Jurassic Park erinnern.

Abgerundet wird das Update durch weitere dekorative Gegenstände wie die Skelette von T.Rex und Alamosaurus, den unvergessenen „Großen Haufen …“, den kleinen Elektrozaun und mehr.