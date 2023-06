Crime Boss: Rockay City: Shooter erscheint am 15. Juni für Xbox Series X|S

Der starbesetzte 90er-Jahre-Shooter Crime Boss: Rockay City wird am 15. Juni auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar sein.

Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS kündigen das Veröffentlichungsdatum der Konsolenversion von Crime Boss: Rockay City an.

Der Live-Service-Shooter wird demnach ab dem 15. Juni 2023 in digitaler und ab dem 05. September 2023 in physischer Form für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. In den physischen Versionen wird zusätzlich das erste Waffenpaket enthalten sein.

Informationen zu neuen Inhalten, DLC und mehr für 2023 gibt es außerdem in einer neuen Roadmap:

In den Hauptrollen von Crime Boss: Rockay City sind die Hollywood-Größen Michael Madsen, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poitier und Vanilla Ice zu sehen.

Protagonist Travis Baker (Madsen) kämpft um die Vorherrschaft der kriminellen Unterwelt von Rockay City. Jede Mission gilt es im eigenen Spielstil zu absolvieren, um die Stadtviertel erfolgreich zu übernehmen. Zudem wird in zwei Koop-Modi gemeinsam gespielt, aufgrund des Roguelike-Elements wird in diesen Spielvarianten viel Einsatz gefordert, jedoch fällt die Belohnung umso höher aus.

„Der Konsolen-Release ist erst der Anfang. Wir haben viel für 2023 und darüber hinaus geplant“, sagt Jarek Kolář, Development Director bei INGAME Studios, „Crime Boss: Rockay City zum Leben zu erwecken, war ein großes Vergnügen und seit der Veröffentlichung im Epic Games Store haben wir das Spiel weiterentwickelt, um den Konsolenspieler:innen die neuste Version bieten zu können. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft von Crime Boss.“

Schauspieler Michael Madsen zeigt sich im neuen Trailer zu Crime Boss: Rockay City: