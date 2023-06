Alan Wake 2: Sam Lake beim Tribeca Games Festival

Alan Wake 2 wird auf dem renommierten Tribeca Games Festival in New York City am 14. Juni um 02:00 Uhr im Rahmen einer Session mit dem Titel Alan Wake 2: Building A World of Fear zu sehen sein.

Bei dem speziellen Tribeca Games-Event spricht der renommierte Filmemacher Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass) mit dem bekannten Spieleentwickler Sam Lake von Remedy Entertainment über den kommenden Psychothriller Alan Wake 2.

Die beiden kreativen Köpfe werden tief in die Einflüsse des kommenden Spiels eintauchen und erforschen, was Angst im interaktiven Geschichtenerzählen antreibt.

Werft auch einen Blick hinter die Kulissen und erfahrt mehr über Saga Anderson, die neue Co-Protagonistin von Alan Wake 2. Die erste Episode von Remedys Serie „Hinter den Kulissen“ ist jetzt verfügbar und kann hier angesehen werden.

Alan Wake 2 wird am 17. Oktober für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.