Alan Wake 2: 1,3 Millionen verkaufte Einheiten

Remedy hat aktuelle Verkaufszahlen für sein Horrorspiel Alan Wake 2 mitgeteilt.

Der zweite Teil der Spielreihe, der im Oktober 2023 erschien, verkaufte sich bis Ende Dezember 2023 eine Million Mal auf allen Plattformen.

Bis Anfang Februar stieg diese Zahl dann auf insgesamt 1,3 Millionen Verkäufe an. Alan Wake 2 ist damit das bisher am schnellsten verkaufte Spiel von Remedy.

In den ersten zwei Monaten verkaufte sich Alan Wake 2 im Vergleich zu Control mehr als 50 % mehr bzw. verkaufte Remedy mehr als dreimal so viele digitale Einheiten in den ersten vier Monaten.

Der Entwickler wird Alan Wake 2 auch weiterhin unterstützen. So werden zwei kostenpflichtige DLCs die Geschichte erweitern und weitere Updates erscheinen.

Control verkaufte sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 mehr als vier Millionen Mal. Es erwirtschaftete einen Nettoumsatz von 100 Millionen Euro.