Alan Wake 2: Über 850.000 verkaufte Konsolen-Einheiten

Sehnlichst erwarteten viele Fans die Veröffentlichung von Alan Wake 2. Das zeigt sich auch an den Verkaufszahlen. Offiziell von den Verantwortlichen nach außen kommuniziert und bestätigt wurden diese zwar noch nicht, laut Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis belaufen sich die verkauften Stückzahlen inzwischen allerdings auf etwa 850.000. Dabei, so schreibt Harding-Rolls auf X/Twitter, handle es sich jedoch lediglich um die für Xbox und PlayStation verkauften Exemplare.

Da bislang keine Zahlen für die PC-Verkäufe vorgelegt wurden, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, wie oft Alan Wake 2 bereits über die Ladentheke wanderte. Dass die 1-Million-Marke geknackt wurde, gilt jedoch als wahrscheinlich.

Wie Piers Harding-Rolls ferner festhält, sollten weitere Rabattaktionen und der mögliche Einzug in Abos das Interesse an Alan Wake 2 weiter schüren. Dass Remedy Entertainment erst kürzlich das New Game Plus-Update für Alan Wake 2 freigegeben hat und für 2024 an gleich zwei Erweiterungen arbeitet, kommt den Verkaufszahlen mittelfristig sicherlich ebenfalls noch zugute.