Alan Wake 2: Old Gods of Asgard profitieren von den Game Awards

Das Album der Old Gods of Asgar, welches in Alan Wake 2 zu hören ist, konkurriert auf iTunes nun mit Coldplay in den Top 10.

Die Nachfrage nach den Songs der fiktiven Band Old Gods of Asgard schoss nach den Game Awards durch die Decke. Auf iTunes findet sich das Heavy-Metal-Projekt inzwischen in den Top 10 der globalen Album-Charts. Damit haben die Old Gods of Asgard zu Größen wie Coldplay mit Ghost Stories und The Pogues mit The Very Best of the Pogues aufgeschlossen.

Hinter der Band Old Gods of Asgard verbirgt sich die finnische Band Poets of the Fall. Die hat ihr Album Rebirth: Greatest Hits unter dem Band-Namen veröffentlicht, der jüngst durch Alan Wake 2 ein Comeback erlebte.

Zwar dürfte die Nachfrage nach dem Album im Zuge der Alan Wake 2-Veröffentlichung am 8. Dezember mit dazu beigetragen haben, dass sich die Band nun in den Top 10 befindet. Den Rest dürfte allerdings ihr Auftritt während der Game Awards erledigt haben, wo Poets of the Fall zum ersten Mal live unter dem Namen Old Gods of Asgard auftraten.