Marvel’s Blade: Die Arbeiten haben gerade erst begonnen

Wer Vorfreude auf Marvel’s Blade verspürt, muss nun ganz tapfer sein, denn mit den Arbeiten am Spiel hat man eben erst begonnen.

Es mag sich um eine der größten und überraschendsten Ankündigungen des Abends gehandelt haben, aber die Freude währt zumindest in einer Hinsicht nur kurz, denn Marvel’s Blade lässt noch auf sich warten.

Aus einem Blogpost zur Ankündigung des Spiels geht hervor, dass die Arbeiten an dem Titel, der während der Game Awards preisgegeben wurde, sozusagen gerade erst begonnen haben. Entsprechend kann es also noch Jahre dauern, bis das Spiel auf den Markt kommt.

Ferner bestätigt der Blogbeitrag von Arkane Lyon nochmals, dass es sich um das erste Third-Person-Game aus dem Hause Arkane handelt und euch ein Single-Player-Spiel erwartet.

Blade verschlägt es in dem Spiel in einen unter Quarantäne gestellten Bezirk von Paris und das inmitten eines „übernatürlichen Notfalls“. Vampire haben sich erhoben und zwingen die Bewohner der Stadt dazu, des Nachts in ihren Häusern zu bleiben und auf das Sonnenlicht zu warten.