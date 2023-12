Square Enix: Sony-Exklusivität könnte sich verschärfen

Autor:, in / Square Enix

Wird es künftig noch unwahrscheinlicher, dass Titel aus dem Hause Square Enix für die Xbox erscheinen? Das legt ein Beitrag aus dem ResetERA-Forum nahe, der von einem Nutzer namens Head on the Block verfasst wurde.

Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Scooper namens I’m a Hero Too, der mit seinen Informationen zu einer Vielzahl von japanischen Titeln in der jüngeren Vergangenheit meist richtig lag. Dennoch sollten die Informationen natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Bewahrheitet sich jedoch, was er schreibt, könnten es Spiele wie Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth möglicherweise nie auf die Xbox schaffen, da Square Enix seine Exklusivität für die PlayStation künftig noch strikter handhaben könnte.

Head on the Block legt mit seiner Aussage, die Situation verschlimmere sich in Zukunft, immerhin nahe, dass Sony und Square Enix die Geschäftsbeziehungen intensivieren werden.

Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten und man recht behalten, könnte es also durchaus sein, dass ihr Spiele von Square Enix nur noch spielen könnt, wenn ihr eine PlayStation habt oder für diese Games auf den PC wechselt.