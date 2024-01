Square Enix: Weniger Spiele zugunsten von mehr Vielfalt geplant

Autor:, in / Square Enix

Square Enix will seine Entwicklungsabteilungen für mehr Vielfalt umstrukturieren und gleichzeitig weniger Spiele veröffentlichen.

Der japanische Videospielentwickler und Publisher Square Enix könnte bald weniger Spiele veröffentlichen, dafür aber mit einer größeren Vielfalt.

Bereits im November wurde Square Enix-Präsident Takashi Kiryu von Investoren zum zukünftigen Portfolio des Unternehmens befragt. Sie wurde erst jetzt ins Englische übersetzt.

Kiryu antwortete auf die Frage, woran es im Portfolio von Square Enix mangelt und wie man ein nachhaltiges Wachstum erzielen kann. Neben dem Fehlen eines starken Marketings, fehle es demnach an Vielfalt, um seine Geschäftsziele erreichen zu können.

Kiryu sagte: „Da wir starke IPs wie die Dragon Quest- und Final Fantasy-Franchises besitzen, glaube ich, dass wir dazu neigen, uns zu sehr auf bestimmte Spielstile oder Genres zu verlassen. In der Zwischenzeit haben sich die Geschmäcker der Kunden auf dem Spielemarkt verändert, und die Kunden genießen Inhalte aus einer Vielzahl von Genres. Außerdem erfreuen sich nicht nur Blockbuster-Titel großer Beliebtheit. Unser Titel Powerwash Simulator ist beispielsweise ein Ausreißer in unserem Portfolio, da es sich um ein Spiel handelt, das sich gut für Gelegenheitsspiele eignet, mit dem wir jedoch unsere Einnahmen stetig steigern konnten.“

Eine Erhöhung der internen Entwicklungskapazitäten oder gar Akquisitionen könnten der bisher eingeschränkten Vielfalt entgegenwirken.

Um die Entwicklungsbemühungen zu stärken, sagte Kiryu weiterhin, dass man „neue Herausforderungen annehmen möchte, zum Teil, weil wir die Vielfalt unseres Titelportfolios erweitern wollen, wie ich bereits erwähnt habe, und gleichzeitig unseren Entwicklern die Möglichkeit geben wollen, ihre Fähigkeiten zu erweitern.“

Später sagte er während der Fragerunde mit den Investoren, dass es schwierig sei, die Bemühungen zu kontrollieren, da man viele Spiele in seiner Palette von Produkten habe. Daher wolle er die Entwicklungsabteilung so umstrukturieren, damit man in der Lage sei, „eine höhere Qualität der einzelnen Titel zu gewährleisten, indem wir unser Angebot verschlanken.“

„Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden und die verfügbaren Gerätetypen diversifiziert haben, haben wir versucht, Hits zu produzieren, indem wir eine breite Palette von Titeln entwickelt haben, anstatt uns nur auf bestimmte Titel zu konzentrieren. Ich glaube, dass dies zu einer Aufsplitterung unseres Ressourcenpools geführt hat. Inzwischen gibt es unter den großen Titeln, die in letzter Zeit auf dem Spielemarkt erschienen sind, klare Gewinner und Verlierer, und es ist auch für Indie-Titel möglich geworden, sich zu profilieren.“ „Der Markt polarisiert zunehmend zwischen Blockbuster- und Indie-Titeln, aber ich habe das Gefühl, dass wir viele Titel entwickelt haben, die sich irgendwo in der Mitte befinden. Ich möchte in Zukunft klarer differenzieren“, fuhr Kiryu fort.