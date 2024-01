Dragon’s Dogma 2: Entwickler spricht über Weiterentwicklung der Bauern

Für die Entwicklung zum Nachfolger von Dragon’s Dogma hat Capcom das Konzept der Bauern erweitert. In einem Video spricht Game Director Hideaki Itsuno über Aspekt des Spiels und die Rolle dieser NPCs.

Im Gegensatz zu den anderen NPCs sollen die Bauern mehr als Freund angesehen werden, die neben einem sitzen, während man spielt.

„Wir wollten, dass sich die Bauern so anfühlen, als ob ein Freund, der das Spiel spielt, neben dir sitzt und dir Ratschläge gibt. So wie ‚Hey, lass uns diesen Weg gehen!‘ oder ‚In diesem Fall ist dies der richtige Weg‘. Diese Art von Anleitung. Es ist, als hätte man einen Freund, der einen auf angenehme Art und Weise anleitet.“

„Wenn man es in Bezug auf Individualität betrachten will, denke ich, dass wir ganz bewusst versucht haben, die Anzahl der Möglichkeiten zu erweitern, in denen die Bauern Individuen sind. Es gibt eine Persönlichkeit, wie wir gerade erwähnt haben, und in Bezug auf das Wissen haben sie vielleicht Kenntnisse über bestimmte Feinde.“