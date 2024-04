Dragon’s Dogma 2: 2,5 Millionen verkaufte Einheiten

Image: ©CAPCOM CO.

Capcom gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkäufe von Dragon’s Dogma 2 die Marke von 2,5 Millionen Einheiten überschritten haben.

Die Dragon’s Dogma-Serie besteht aus Action-Spielen in einem Fantasy-Setting, in dem die Spieler Abenteuer in einer weitläufigen offenen Welt voller Schwerter und Magie erleben.

Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2012 wurde die Serie weltweit für ihre Gameplay-Funktionen gelobt, wie z. B. die „Versallen“-Abenteuerbegleiter, die eigenständig Aktionen durchführen können, was dazu führte, dass die Serie insgesamt mehr als 10 Millionen Einheiten verkaufte.

Zwölf Jahre nach dem Original ist Dragon’s Dogma 2 ein Actionspiel, das in einer weitläufigen offenen Welt mit einem hohen Maß an Freiheit spielt.

Das Spiel ermöglicht es den Spielern, eine aufwendig gestaltete, allzu reale Fantasiewelt zu genießen und gleichzeitig das Abenteuer in einer Gruppe von bis zu vier Personen zu erleben, während sie dank der KI-gesteuerten Spielfiguren, die als Reisebegleiter fungieren, auch alleine spielen können.