Indiana Jones and the Great Circle: Diese Schauplätze sind bereits bekannt

Erste Schauplätze und Kulissen wurden genannt, an denen Spieler in Indiana Jones and the Great Circle die Peitsche knallen lassen.

In Indiana Jones and the Great Circle begibt sich der legendäre Archäologe auf ein Abenteuer rund um die Welt, um nach Hinweisen zur Lösung eines uralten Geheimnisses zu finden.

Im ersten Gameplay-Trailer zum First-Person-Action-Adventure zeigte Entwickler MachineGames bereits, wohin die Reise führt.

An wie vielen Schauplätzen und Kulissen sich Indy begeben wird, um Rätsel zu lösen und Artefakte zu suchen, ist zwar noch nicht genau bekannt. Der Entwickler nannte aber erste Orte, die Abwechslung versprechen.

So geht Indiana Jones auf Spurensuche in den Hallen des Vatikans, aber auch in die trockenen Wüsten von Ägypten mit seinen weltberühmten Pyramiden. Der Tempel von Sukhothai verspricht hingegen eine üppige Vegetation, während die Gipfel des Himalayas dem Protagonisten hoffentlich nicht bei Eiseskälte den markanten Hut vom Kopf wehen wird.

Indiana Jones and the Great Circle, das inhaltlich zwischen den Filmen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ angesiedelt ist, wird später in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PC sowie an Tag 1 im Xbox Game Pass erscheinen.