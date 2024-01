Indiana Jones and the Great Circle: Indy nutzt eine vollständig simulierte Peitsche

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Für Indiana Jones and the Great Circle haben die Entwickler eine vollständig simulierte Peitsche programmiert.

Die Präsentation von Indiana Jones and the Great Circle ist sowohl bei Gamern als auch Fans der Archäologen in aller Munde. Die gestrige Enthüllung samt Gameplay hat viele Spieler begeistert, wohl auch, weil Indy ordentlich die Peitsche knallen lässt.

Über die Herausforderung bei der Programmierung der „vollständig simulierten Peitsche“, und was Spieler von ihr erwarten können, darüber sprach Game Director Jerk Gustafsson im Interview auf der Seite von LucasArts.

Gustafsson erzählt: „Unser Hauptziel war es, sie so nützlich und vielseitig wie möglich zu machen. Normalerweise denkt man bei der Peitsche an ein Fortbewegungsmittel, mit dem man sich schwingend und kletternd durch die Umgebung bewegen kann. Aber als wir anfingen, daran zu arbeiten, konzentrierten wir uns in erster Linie auf den Kampf, da wir wussten, dass dies der schwierigste Teil des Features sein würde.“ „Es sollte nicht nur im Kampf gut funktionieren, sondern auch in Kombination mit anderen wichtigen Kampfinstrumenten, wie dem Nahkampf und der Verwendung von Gegenständen in der Welt. Wir haben uns außerdem für eine vollständig simulierte Peitsche entschieden, was aus technischer Sicht eine Herausforderung darstellte, aber wir haben das düstere und realistische Gefühl erreicht, das uns so wichtig ist.“

Professor Jones geht noch in diesem Jahr in Indiana Jones and the Great Circle auf ein neues Abenteuer. Ihr könnt es auf Xbox Series X|S, PC und vom ersten Tag an auch über den Game Pass für Konsole und PC spielen.