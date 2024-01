Indiana Jones and the Great Circle: Hauptsächlich in der First-Person-Perspektive

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle spielt sich hauptsächlich in der First-Person-Perspektive, wofür MachineGames bekannt ist und mehrfach ausgezeichnet wurde.

Indiana Jones and the Great Circle, das hierzulande den Namen „Indiana Jones und der Große Kreis“ tragen wird, wurde gestern während der Xbox Developer Direct enthüllt, wie wir bereits berichtet haben.

Bethesda Softworks und MachineGames haben somit in Partnerschaft mit Lucasfilm Games offiziell Indiana Jones und der Große Kreis angekündigt – ein kinoreifes First-Person-Action-Adventure, das zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ spielt.

Und da, wo MachineGames draufsteht, steckt auch MachineGames drin! So sollte es niemanden großartig verwundern, dass von den Machern von Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The New Colossus ein neues First-Person-Action-Adventure entwickelt wird.

An einigen Stellen wechselt das Spiel aber auch in die Third-Person-Perspektive, um euch den Helden genauer zu zeigen, zum Beispiel beim Klettern oder Schwingen mit der Peitsche.

Indiana Jones and the Great Circle, bei dem Spieldesigner und AIAS-Hall-of-Fame-Mitglied Todd Howard als Executive Producer auftritt, führt die Spieler ins Jahr 1937 und konfrontiert sie mit finsteren Kräften, die nach einer uralten Macht suchen.

Sie übernehmen die Rolle von Indiana Jones und schwingen nicht nur die legendäre Peitsche, sondern müssen auch Geistesgegenwart beweisen, um bei einem epischen, weltumspannenden Abenteuer diese bedrohliche Verschwörung ans Tageslicht zu bringen.

Im Zentrum seiner Ausrüstung steht Indys Markenzeichen, die Peitsche, die er verwenden kann, um Gegner abzulenken, zu entwaffnen und anzugreifen – und auch um die Umgebung zu durchstreifen. Die Spieler:innen werden auf einen Mix aus storybasierten Spielerfahrungen und offenen Umgebungen stoßen.

In einer Welt voller Abenteuer, eindringlicher Action und verblüffender Rätsel können Spieler:innen heimliche Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkampf und Schusswaffen kombinieren, um der gegnerischen Bedrohung mit Heimlichkeit, Kampfgeist und Cleverness zu begegnen.

Spieler schlüpfen in die Stiefel von Indiana Jones und begeben sich auf ein storybasiertes Einzelspieler-Abenteuer, das sie auf dem Höhepunkt der Karriere des legendären Archäologen um die Welt führt.

Enthüllt die Antworten auf eines der historisch größten Geheimnisse in Indiana Jones and the Great Circle, das später im Jahr für Xbox Series X|S, PC und Game Pass erscheinen wird.