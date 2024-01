Indiana Jones and the Great Circle: Abenteuer beginnt 2024 im Game Pass

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle wurde heute der Weltöffentlichkeit präsentiert und erscheint im Jahr 2024 im Xbox Game Pass.

Beim Xbox Developer Direct haben heute MachineGames und Bethesda das neue Indiana Jones and the Great Circle vorgestellt. Das First-Person-Adventure, das an einigen Stellen auch in die Third-Person-Ansicht wechselt, soll noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Einen ersten Einblick in Indiana Jones and the Great Circle gibt es hier:

Diese neue Reise mit dem legendären Archäologen stammt vom preisgekrönten Team von MachineGames – den Entwicklern von Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The New Colossus – in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und produziert von Todd Howard von Bethesda Game Studios.

Indiana Jones and the Great Circle ist ein Einzelspieler-Abenteuer in der ersten Person, das euch durch die ganze Welt führt, um Hinweise zu finden und ein uraltes Geheimnis zu lösen.

Werdet zum Abenteurer in einem Wettlauf gegen finstere Mächte. Eure Reisen führt euch von den heiligen Hallen des Vatikans und den trockenen Wüsten Ägyptens zu den üppigen und versunkenen Tempeln von Sukhothai und den eisigen Gipfeln des Himalaya.

Indiana Jones and the Great Circle spielt zwischen „Raiders of the Lost Ark“ und „The Last Crusade“.

„Bei unserem Spiel geht es darum, dass man in die Rolle eines ikonischen Helden schlüpft“, sagt Design Director Jens Andersson. „Da wir dies hauptsächlich in der Ego-Perspektive tun, haben Sie die Möglichkeit, wirklich zu Indy zu werden. Die Ich-Perspektive macht Sie zu einem Teil dieser Welt und ermöglicht es Ihnen, die Dinge zu erforschen und sie auf eine intimere Weise zu erleben. Was werden Sie tun, wenn Sie mit Ihrem Verstand und Ihrer Peitsche in dieses Abenteuer gestürzt werden? Die Welt von Indiana Jones ist eine Welt, in der es hinter jeder Ecke Geheimnisse gibt, in der du gegen die Zeit anrennst und deine Feinde überlistest, während du Artefakte aufspürst.“

„Es ist wie zwei Teile eines Puzzles, die so gut zusammenpassen“, sagt Senior Animator Rebecca Elfstrӧm Hidén. „Wir haben große, manchmal verrückte Ideen, die auf dem Papier verrückt erscheinen, aber sie passen wirklich gut zum Franchise. Man hat dieses erstaunliche Abenteuer, das in das Herz der Figur eindringt und all die Dinge beleuchtet, die die Menschen von Anfang an in ihn verliebt haben, und dann hat man diese großen, komplexen Versatzstücke, die einfach sehr gut dazu passen. Unsere DNA und die Säulen von Indiana Jones haben sich einfach so natürlich zusammengefügt. „Bei MachineGames gibt es eine Menge Indiana-Jones-Fans. Die meisten von uns sind mit Indy aufgewachsen und haben sich in die Filme und die Figur verliebt, als wir jung waren. Wir haben einfach eine jahrzehntelange Verbindung zu dieser Figur“, stimmt Game Director Jerk Gustafsson zu. „Aber selbst wenn man nicht mit Indiana Jones aufgewachsen ist, kennt man Indiana Jones. Er ist ein sympathischer Held und ein echter Abenteurer. Das ist ein Erbe, das wir teilen und an dem wir teilhaben wollen, und wir wollen etwas Interessantes und Echtes schaffen.“

Indiana Jones and The Great Circle erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Serie X|S und PC und wird ab dem ersten Tag über Game Pass erhältlich sein. Weitere Eindrücke gibt es in der Indiana Jones and the Great Circle Screenshot-Galerie.