Indiana Jones and the Great Circle: Komponist Gordy Haab für die Musik verantwortlich

Bethesda Softworks hat bekannt gegeben, dass der Komponist Gordy Haab für die Musik im Videospiel Indiana Jones and the Great Circle verantwortlich ist.

Der Grammy-nominierte Komponist hatte bereits 2009 zusammen mit Mark Griskey den Soundtrack für Indiana Jones und der Stab der Könige arrangiert.

Im letzten Jahr komponierte er mit Stephen Barton den Soundtrack zu Star Wars Jedi: Survivor. Unter anderem gehen auch Star Wars: Battlefront I und II sowie Star Wars Squadrons auf sein Konto.

Zur Bekanntgabe schrieb Bethesda via X: „Die Musik von Indiana Jones and the Great Circle wurde von Gordy Haab komponiert, dem es gelungen ist, die Essenz der kultigen Filmmusik einzufangen. Die Musik des Spiels wurde von einem kompletten Orchester im Studio One in der Abbey Road aufgenommen.“