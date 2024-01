Indiana Jones and the Great Circle: Offene Bereiche sollen für Abwechslung sorgen

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle setzt offenbar auf eine Mischung aus Handlung und Open Areas.

Bislang verspricht das gezeigte Material zu Indiana Jones and the Great Circle eine spannende Mischung aus Action und handlungsgetriebenem Abenteuer.

Eine Mischung ist es auch, die euch hinsichtlich des Erzählstils erwartet, wie der Beschreibung des Spiels auf Steam zu entnehmen ist.

Dort heißt es:

„Erlebt eine dynamische Mischung aus linearem, handlungsgetriebenem Gameplay und Open-Area-Maps. Gebt eurem inneren Entdecker nach und offenbart eine Welt voller faszinierender Geheimnisse, tödlicher Fallen und fieser Rätsel, wo möglicherweise überall der nächste Hinweis auf das Mysterium warten könnte – oder eine Schlange. Wieso müssen es ausgerechnet Schlangen sein?“

Das lässt erahnen, dass euch das Spiel durch eine vorgegebene Handlung führt, dass es innerhalb dieser aber immer wieder Stellen geben wird, an denen ihr euch austoben und frei erkunden könnt. Ob die Mischung gelungen ist, zeigt sich, sobald Indiana Jones and the Great Circle in diesem Jahr für Xbox Series X|S und PC sowie ab Tag 1 im Xbox Game Pass erscheint.