Hogwarts Legacy: Potter-Spiel zockt sich an die US-Spitze

Auch in den USA haben sich die Zauberer aus Hogwarts Legacy gegen Call of Duty durchgesetzt. Nur auf der Xbox blieb die Shooter-Reihe auf Platz 1.

Seit 2009 ist Hogwarts Legacy erst das dritte Spiel, das nicht der Call of Duty-Reihe angehört, das es in den USA an die Spitze der meistverkauften Spiele des Jahres geschafft hat.

Das dem Potter-verse angehörende Game brachte es im Jahr 2023 weltweit auf über 22 Millionen verkaufte Einheiten und führte somit nicht nur die Liste der meistverkauften Spiele im Vereinigten Königreich an, sondern auch in den USA.

Offenbart wurden diese Zahlen durch Circana, während Analyst Mat Piscatella sie via Twitter ins Netz trug. Demnach belegt Hogwarts Legacy im Jahr 2023 den ersten Platz der meistverkauften Videospiele in den USA, dicht gefolgt von – keine Sorge! – Call of Duty: Modern Warfare 3.

Madden NFL 24 hat sich den dritten Platz geschnappt, während die Plätze 4 und 5 an Marvel’s Spider-Man 2 und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gingen. Angemerkt werden muss allerdings, dass die digitalen Verkäufe für Letzteres nicht gezählt wurden.

Immerhin: Auf die Plattformen heruntergebrochen, blieb Call of Duty auf der Xbox an erster Stelle, hier kommt Hogwarts Legacy erst auf Platz 2. Auf der PlayStation hingegen hatten die Zauberer aus Hogwarts die Nase vorn, während sie auf der Nintendo Switch mit Platz fünf schon beinahe weit abgeschlagen sind.