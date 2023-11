Hogwarts Legacy: Twitch Drops mit Kosmetika jetzt für alle verfügbar

Ihr habt all die Twitch Drops zu Hogwarts Legacy verpasst, weil ihr keinen Account habt oder eure Nase zu tief in euren Büchern steckte, weil ihr für eure Prüfung in Kräuterkunde büffeln musstet? Dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten!

Nein, die Prüfung fällt wahrscheinlich nicht aus, aber die Twitch Drops mit Gegenständen für das Rollenspiel sind nun ohne ein Konto für den Streamingdienst verfügbar.

Insgesamt 11 Kosmetika erhalten alle Spieler auf allen Plattformen. Der Hinweis „Hol deine Belohnungen ab“ wird euch beim Starten des Spiels angezeigt. Nach dem Abholen könnt ihr sie dann ausrüsten.

Und welche Kosmetika sind das genau?

Hier ist eine Liste und ein Clip:

All previous Twitch Drops are now available to all players on all platforms. #HogwartsLegacy https://t.co/INSOCzTsuq

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 14, 2023