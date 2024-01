Hogwarts Legacy: Zusätzliche Updates und Funktionen im Sommer

Die Schöpfer von Hogwarts Legacy haben bekannt gegeben, dass im Sommer 2024 zusätzlichen Updates und Funktionen für das Spiel erscheinen werden. Ebenso werden die zuvor exklusiven PlayStation-Inhalte für alle weiteren Plattformen freigegeben.

Die Entwickler verkündeten: „Kurz vor dem einjährigen Jubiläum von Hogwarts Vermächtnis möchten wir unsere Community darüber informieren, dass die PlayStation-exklusiven Inhalte von Hogwarts Vermächtnis im Laufe des Sommers auch auf anderen Plattformen verfügbar sein werden, zusammen mit zusätzlichen Updates und Funktionen für das Spiel. Haltet euch in den kommenden Monaten auf dem Laufenden, um mehr darüber zu erfahren, was in diesem Jahr für Hogwarts Legacy geplant ist.“