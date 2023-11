Gaming: Aktuelle US-Verkaufszahlen zu Hard- und Software

Die neusten Zahlen für den US-Markt für Oktober 2023 hat Mat Piscatella von Circana vorgelegt.

Im Oktober gaben die Amerikaner demnach 4 Milliarden US-Dollar für Videospiel-Hard- und Software aus. Das sind 5 % weniger als im Vorjahr. Während ein Rückgang in allen Kategorien verzeichnet wurde, soll teilweise die Verschiebung des Release-Zeitpunkts von Call of Duty Ursache dafür sein.

US-Zahlen zu Software für Oktober 2023

Bei den meistverkauften Premium-Spielen nach Dollar-Verkäufen für Oktober steht Marvel’s Spider-Man 2 an erster Stelle, noch vor Super Mario Bros. Wonder und Assassin’s Creed Mirage.

US-Top 10 meistverkaufte Premium-Spiele im Oktober 2023

Marvel’s Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Assassin’s Creed Mirage Madden NFL 24 EA SPORTS FC 24 Mortal Kombat 1 UFC 5 NHL 24 Sonic Superstars Hogwarts Legacy

Auf das Jahr gesehen liegt Hogwarts Legacy in den Top 10 nach wie vor auf Platz 1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Madden NFL 24 belegen die Plätze zwei und drei. Peter Parker steigt mit Marvel’s Spider-Man 2 auf Platz vier ein und war auch gleichzeitig im Oktober das meistverkaufte Videospiel.

Die meistgespielten Videospiele im Oktober 2023, gemessen an aktiven Nutzern im Monat, sind auf sowohl auf PlayStation als auch Xbox Call of Duty: Modern Warfare II und Fortnite. Marvel’s Spider-Man 2 befindet sich auf PlayStation auf Platz drei. Starfield belegt auf Xbox Platz vier.

Für Videospielinhalte wurden weiterhin gegenüber dem Vorjahr 4 % weniger ausgegeben, nämlich 3,6 Milliarden Dollar.

US-Zahlen zu Hardware für Oktober 2023

Die Ausgaben für Videospiel-Hardware sanken zum Vorjahr im Oktober auf 327 Millionen Dollar (-23 %). Dabei wurde den aktuellen Konsolen ein Rückgang beim Umsatz im zweistelligen Prozentbereich erfasst.

Die meistverkaufte Konsole in diesem Monat war die PlayStation 5. Das trifft sowohl auf Stückzahlen als auch Dollarumsätze zu. Xbox Series X und Xbox Series S lagen auf Platz 2 bei Dollarumsätzen, die Nintendo Switch hingegen auf der 2 bei den Stückzahlen.

Für das laufende Jahr wurden in den USA für Hardware 4 Milliarden Dollar ausgegeben. Das sind 4 $ mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2022.

Mit 147 Millionen Dollar gab man 2 % weniger für Zubehör aus. Der Dual Sense Wireless Controller Midnight Black für die PlayStation 5 verkaufte sich am meisten.