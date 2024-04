Gaming: IKEA stellt Gaming-Kollektion vor

IKEA bringt die BRÄNNBOLL Kollektion im September 2024 auf den Markt, inspiriert von den sich entwickelnden und vielfältigen Bedürfnissen von Gamern und denjenigen, die mit ihnen leben.

Die Kollektion umfasst 20 vielseitige Artikel, die Spielern helfen, eine bequeme und ansprechende Einrichtung zu schaffen, wenn das Spiel läuft – und die sich gut in die Wohnung einfügen, wenn das Spiel aus ist.

Das Spielen von heute ist eine dynamische Aktivität, die sich über verschiedene Geräte und Räume in den eigenen vier Wänden erstreckt und Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeitsstufen einbezieht.

Aufbauend auf der allerersten IKEA Gaming-Serie mit Republic of Gamers im Jahr 2021 erforscht BRÄNNBOLL intelligente Lösungen für Gelegenheitsspieler, die Wert auf Stil und Funktionalität legen, die gemeinsam spielen und sich fließend zwischen verschiedenen Plattformen und Körperhaltungen bewegen möchten.

Die Kollektion bietet ein vielseitiges Angebot an Möbeln, Aufbewahrungslösungen und Accessoires, die nicht nur das Spielerlebnis verbessern, sondern auch alltägliche Szenarien jenseits des Spielens unterstützen sollen.

Viele Möbelstücke haben mehrere Funktionen und sind so konzipiert, dass sie bewegt und an verschiedene Räume angepasst werden können. So können die Spieler schnell eine immersive Spielumgebung einrichten und dann mühelos in ihren alltäglichen Lebensraum zurückkehren.

Philip Dilé, Product Design Developer bei IKEA of Sweden, sagte: Mit BRÄNNBOLL machen wir uns die Idee zu eigen, dass Gaming für alle da ist und überall in die Wohnung gehört. Es geht darum, es den Menschen einfach zu machen, Räume zu schaffen, die sich dem Spielen, dem Wohnen und allem dazwischen anpassen. Wir hoffen, dass diese Kollektion Freunde und Familien dazu ermutigt, sich gemeinsam zu engagieren und Freude und Verbundenheit durch gemeinsame Spielerlebnisse zu schaffen.“

Der Schwerpunkt der Kollektion liegt auf den Sitzgelegenheiten, mit einer Vielzahl von ergonomischen Stühlen, die für verschiedene Spielhaltungen und -szenarien entwickelt wurden, einschließlich eines aufblasbaren Stuhls, der auf den früheren berüchtigten Versuchen zur Einführung aufblasbarer Möbel aufbaut.

Darüber hinaus bietet die Kollektion eine Gaming-Station mit klappbarer Tischplatte, integriertem PC-Tower-Stauraum und Kabelmanagement, die sich mühelos von einer Spielwiese in eine diskrete Aufbewahrungseinheit verwandeln lässt.

Ergänzt wird die Kollektion durch eine Reihe von Aufbewahrungslösungen, wie z. B. einen wandmontierten Schrank, Rollen auf Rädern, Beistelltische und einen multifunktionalen Korb, der auch als mobiler, selbststehender Tisch verwendet werden kann.

Hinzu kommen Accessoires und Dekorationselemente wie ein Mousepad, ein Teppich und eine Decke, die dem Spielbereich eine persönliche Note verleihen.

Eine neue Ästhetik für Spiele, durchdrungen von der pulsierenden Welt des Sports

BRÄNNBOLL stellt das traditionelle Gaming-Design infrage und entfernt sich von der typischen thematischen Ästhetik und den dunklen Farbtönen. Stattdessen setzt die Kollektion auf leuchtende Farben und Elemente, die von Straßensport und Athleisure inspiriert sind.

So entsteht ein einzigartiger, verspielter Look, der die Energie und Dynamik des Sports mit dem Komfort und der Leistung verbindet, die für das Gaming unerlässlich sind.

Der BRÄNNBOLL-Sessel zeigt, wie Möbel zu einer dynamischen Komponente des virtuellen Spielerlebnisses werden können. Er bezieht den Spieler körperlich mit ein und schwingt im Einklang mit seiner Bewegung von einer Seite zur anderen.

„Ich habe mich davon inspirieren lassen, wie sich Menschen beim Spielen von Videospielen bewegen, und wollte einen Sessel schaffen, der den Spieler aktiviert, um diese Interaktion zu verstärken. Diese Verbindung zwischen dem Spieler und dem Spiel kann hoffentlich zu einem fesselnden und intensiven Erlebnis führen“, sagt David Wahl, Designer bei IKEA of Sweden.