Indiana Jones and the Great Circle: Candyman Tony Todd für Mystery-Rolle gebucht

Indiana Jones and the Great Circle hat sich Schauspieler Tony Todd für eine bislang eher mysteriöse Rolle gesichert.

Mit Troy Baker hat Indiana Jones and the Great Circle seinen Indy. Wen Tony Todd spielen wird, ist hingegen noch unklar. Einen Charakter namens Locus gibt er, so viel geht aus einem Artikel von Entertainment Weekly hervor. Was es mit diesem auf sich hat, bleibt jedoch vorerst weitestgehend unter Verschluss. Nur so viel konnte das Portal in Erfahrung bringen: Indiana Jones ist hinter ihm her, nachdem er ein scheinbar unbedeutendes Artefakt gestohlen hat.

Tony Todd dürften die meisten aus Horror-Krachern wie Candyman kennen, doch auch in der Videospielbranche ist er immer wieder unterwegs. So lieh er zuletzt etwa Venom in Marvel’s Spider-Man 2 seine Stimme.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint 2024 zu einem noch nicht näher definierten Termin. Verfügbar wird es für Xbox Series X|S und PC sein sowie am Tag 1 im Xbox Game Pass erscheinen.