Quake VI: Neuer Teil offensichtlich in Entwicklung

Autor:, in / Quake VI

Offenbar arbeitet man bei MaschinenGames an einem neuen Quake-Teil. Könnte Quake VI bald angekündigt werden?

Wer beim Studio-Tour-Video zu Indiana Jones and The Great Circle ganz genau hinschaut, der kann an einem Whiteboard spannende Hinweise zu Quake VI erkennen:

Die Stelle findet ihr bei 11:34 Minute hier: