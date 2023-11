XboxDynasty: Wir such News-Schreiber und mehr

Eure Tastatur rattert, wie ein Kugelhagel in Call of Duty? Ihr wollt für XboxDynasty die Tasten glühen lassen und die Community mit eurer Schreibe unterstützen?

Der knatternde Lancer von Z0RN in eurem Nacken macht euch dabei nichts aus und fördert vielmehr eure Motivation? Ihr könnt mit Vorgaben arbeiten und mit gut gemeinter Kritik umgehen? Dann ist dies der Zeitpunkt, an dem ihr euch für das XboxDynasty News-Team bewerben solltet!

Wir sind derzeit auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns helfen, die täglichen Informationen in kurzen und knappen (manchmal aber auch längeren) News-Artikeln zu verfassen. Manche News haben dabei nur wenig Inhalt, da bislang nicht viel bekannt ist (und somit kaum mehr als 100 Wörter), manche Themen müssen jedoch etwas ausführlicher unter die Lupe genommen werden.

So kurz wie möglich, so lang wie nötig – verfasst ihr eigenständig in eurem Home-Office eure News, reicht diese (vorerst) zur Kontrolle bei uns ein und stellt sie am Ende des Monats – wenn gewünscht – in Rechnung.

Egal, ob ihr der „Dark Master“ in Halo Infinite oder der Ballkönig von FIFA seid – wir suchen jemanden wie euch, der unser Team tatkräftig und mit Ehrgeiz unterstützt.

Die XboxDynasty Redaktion sucht Verstärkung in folgenden Bereichen:

News täglich

News am Wochenende

News zu favorisierten Spielen

Spieletests

Indie-Spieletests

YouTube (Capture, Let’s Plays, Lösungen, Anleitungen und mehr)

Grafiker

Video-Cutter

Twitch-Streams

In allen Bereichen ist ein geübter Umgang mit einem PC, Spaß am Schreiben und eine tägliche Motivation ein Muss. Wer sich bewirbt, sollte dies unbedingt beachten. Der Aufgabenbereich auf XboxDynasty kann nach einer kurzen Einarbeitungszeit selbstständig im Home-Office erledigt werden.

Falls wir euer Interesse wecken konnten, würden wir uns über eine kompakte Bewerbung an t.schulte [AT] xboxdynasty.org freuen. Sobald wir die Bewerbung erhalten haben, melden wir uns nach einer kurzen Bearbeitungszeit zurück.

Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung und hoffen, schon bald reichlich Verstärkung in der XboxDynasty Community begrüßen zu dürfen.

Euer XboxDynasty Team!