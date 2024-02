Indiana Jones and the Great Circle: Spiel erscheint offenbar auch für PlayStation 5

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Offenbar plant Microsoft die Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle auch für die PlayStation 5.

Die Gerüchteküche ist gerade am Überkochen, wenn es darum geht, dass Microsoft immer mehr in Erwägung zieht, eigene Titel auch für die PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Wie Phil Spencer schon vor einiger Zeit bei der Übernahme von Bethesda bekannt gegeben hat, wird man bei allen „exklusiven“ Spielen immer von Fall zu Fall entscheiden und abwägen, bestimmte Titel auch für Konkurrenzplattformen zu veröffentlichen.

Indiana Jones and the Great Circle scheint ein solcher Fall zu sein. Wie die neuesten Gerüchte besagen, prüft Microsoft derzeit Indiana Jones and the Great Circle auch für die PlayStation 5 zu veröffentlichen. Dies soll einige Monate nach der Veröffentlichung für Xbox geschehen.

Was an diesen Gerüchten dran ist, wird die Zukunft zeigen.