Palworld: Mit diesem Trick könnt ihr jeden Turm-Boss fangen

Autor:, in / Palworld

In diesem Video zu Palworld zeigen wir euch, wie ihr jeden Turm-Boss ganz einfach fangen könnt.

Erst kürzlichen haben wir euch verraten, wie ihr in Palworld mit einem einfachen Trick leichter euer Level verbessern könnt.

Heute stellen wir euch einen weiteren Trick vor, mit dem es euch möglich ist, jeden Turm-Boss in Palworld zu fangen. Die Bosse in Palworld haben alle sehr viel Leben, sodass diese sehr „tanky“ sind und euch in schwierigen Kämpfen gegen Alpha-Pals eine enorme Hilfe sind.

Dieser Trick funktioniert auch noch in der aktuellen Version des Spiels.

Palworld | So bekommt ihr jeden Turm-Boss

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.