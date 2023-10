Square Enix: Partnerschaft mit Xbox soll etwas Großes werden

Autor:, in / Square Enix

Jez Corden von WindowsCentral äußerte in seinem Podcast Xbox Two, dass er sehr pessimistisch war, als die Partnerschaft zwischen Square Enix und Xbox angekündigt wurde.

Doch das hat sich schlagartig geändert, nachdem er durch weitere vertraute Quellen sehr viel positive Dinge, über die Partnerschaft gehört habe.

Jez dachte zuerst, diese neue Partnerschaft mit Square Enix betreffe nur „kleinere Spiele“, Spiele wie Octopath II, die Final Fantasy Pixel Remaster-Sammlung und vielleicht noch Final Fantasy 14 und glaubte nicht daran, dass es sich um die Schwergewichte wie Final Fantasy 7: Remake, Rebirth und Final Fantasy 16 handeln würde, aber er hat mitgeteilt bekommen, dass es tatsächlich alles werden wird!

Doch wer jetzt zum Jubelschrei ausholen will, der sollte bei Gerüchten immer vorsichtig sein und Jez Corden sagte selbst dazu, dass die Umsetzungen allesamt noch Zeit in Anspruch nehmen werden, weil diese Spiele nicht für Xbox in der Entwicklung waren.

Corden fügte hinzu: „Ich bin sehr gespannt darauf, dass die Partnerschaft zwischen Xbox und Square Enix Früchte trägt. Die Wachablösung bei SE und die rastlose Diplomatie von Microsoft werden imo zu Ergebnissen führen.“

Auch wir von XboxDynasty freuen uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass wir am kommenden Wochenende in London beim Final Fantasy XIV Fan Festival dabei sein werden.