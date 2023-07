Square Enix: Mehr Spiele für Xbox wann immer möglich

Autor:, in / Square Enix

Für Fans von Rollenspielen und Final Fantasy im Besonderen, gab es mit der Ankündigung von Final Fantasy XIV für Xbox Series X|S etwas zu feiern, was viele gar nicht mehr für möglich hielten.

Brechen mit dieser Ankündigung nun alle Dämme und Square Enix wird weitere Spiele für die Xbox-Plattform veröffentlichten? Ja, wann immer es Square Enix möglich ist, wie CEO Takashi Kiryu bei der Ankündigung verriet.

Kiryu sagte beim Final Fantasy Fan-Fest: „Und noch etwas: Als CEO von Square Enix wollen wir den Fans auf der ganzen Welt weiterhin fabelhafte Spiele liefern. Und natürlich möchten wir auch die Xbox-Community willkommen heißen. Mit der heutigen Ankündigung von Final Fantasy XIV, das im Frühjahr 2024 erscheinen wird, planen wir, wann immer möglich, unsere Spiele auf die Xbox zu bringen, damit Spieler auf der ganzen Welt sie genießen können. Wir freuen uns darauf, eng mit Phil und dem Xbox-Team zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen.“

Phil Spencer, der ebenfalls beim Fest anwesend war, ergänzte: „Wir respektieren das reiche Erbe von Square Enix zutiefst und freuen uns darauf, auf der Beziehung aufzubauen, die wir bei der Veröffentlichung von Final Fantasy XIV auf der Xbox aufgebaut haben, und bei zukünftigen Spielen eng mit Ihnen und dem Square Enix-Team zusammenzuarbeiten.“

Vielleicht wird Square Enix in Zukunft keine Plattform mehr so stark favorisieren, das könnte zumindest der gemeinsame Auftritt andeuten. Dennoch brauchen Xbox-Spieler an das aktuelle Final Fantasy XVI gar nicht zu denken. SONY wird viel Geld für Exklusivität auf den Tisch gelegt haben, um zu verhindern, dass es auf die Microsoft-Konsole kommt. Und wo immer Geld im Spiel ist, hat wohl eine Seite das Nachsehen.