Gaming: Deutsche Gamesbranche wächst

Der Gaming-Standort Deutschland konnte ein starkes Wachtsum verzeichnet, wie game, der Verband der deutschen Games-Branche, berichtet hat.

In Zusammenarbeit mit Goldmedia wurden Daten von gamesmap.de ausgewertet. 2023 wurden in Deutschland demnach 908 Unternehmen gezählt, die Spiele entwickeln und vermarkten. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 15,5 %, seit 2020 ist die Anzahl der Unternehmen um 46 % gewachsen.

11.992 Angestellte bei Entwicklern und Publishern wurden für das Jahr 2023 ermittelt, hier betrug der Anstieg knapp 7 %. In Hinblick auf den erweiterten Games-Arbeitsmarkt, der Dienstleister, Handel, Bildung, Medien und den öffentlichen Sektor einbezieht, gibt der Verband an, dass mehr als 30.000 Arbeitsplätze durch die Games-Branche in Deutschland gesichert werden.

Felix Falk, game Geschäftsführer, stellte fest: „Die Games-Förderung des Bundes zeigt Wirkung. Jetzt liegt es an der Ampelkoalition, ob die Aufholjagd zu den besten internationalen Games-Standorten weitergehen kann. Aktuell ist die Förderung nicht verlässlich, ein großer Nachteil im internationalen Vergleich, was dem weiteren Erfolg des Games-Standorts Deutschland im Wege steht. Dabei zeigt die anhaltende Gründungswelle bei Games-Unternehmen das riesige Potenzial Deutschlands und dass bessere Rahmenbedingungen genau der richtige Schritt waren, um es zu entfesseln.“ Weiter forderte er: „Bundesregierung und Bundestag müssen jetzt die aktuellen Kürzungen bei der Games-Förderung zurücknehmen und die Fördermittel auf 125 Millionen Euro erhöhen, um das so positive Wachstum weiter zu ermöglichen. Zumal jeder Fördereuro ein Vielfaches an zusätzlichen Steuereinnahmen und Investitionen einbringt. Mittelfristig braucht es zudem eine steuerliche Games-Förderung, die an erfolgreichen Games-Standorten wie Kanada oder Frankreich bereits etablierter, langfristig verlässlicher Standard ist. Andernfalls wird dieser starke Aufschwung gefährdet und Deutschland hat keine Chance, im internationalen Wettbewerb mit seinen Games und Games-Technologien mitzuhalten.“