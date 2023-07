Lies of P: Entwickler begeistert von der Arbeit mit Xbox

Autor:, in / Lies of P

Bereits im August 2022 bestätigten die Entwickler von Lies of P, dass ihr Action-Rollenspiel ab dem ersten Tag Teil des Xbox Game Pass sein wird.

In einem Interview mit Windows Central erklärte der Project Director Jiwon Choi, was ihn überzeugt hat, das Modell des Xbox Game Pass für seine Veröffentlichung zu nutzen.

Jiwon Choi sagte: „Die Zusammenarbeit mit Xbox war für uns eine unglaublich unterstützende und lohnende Reise. Die Veröffentlichung unseres Spiels auf einer Plattform mit einer riesigen globalen Abonnentenbasis ist eine aufregende Gelegenheit… Wir wissen, dass diese Plattform eine enorme Reichweite bietet, die es uns ermöglicht, mit einem breiten und vielfältigen Publikum von Spielern aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Die Reichweite ist natürlich ein unschlagbares Argument für das ambitionierte Team aus Südkorea, um das Souls-inspiriertes Spiel zu vertreiben. Oft kämpfen Indie-Projekte mit dem Problem, dass ihr Spiel in der Flut der Indie-Spiele einfach untergeht und so keine Beachtung findet.

Die Geschichte in Lies of P ist ein Punkt, mit dem das Spiel schon früh auf sich aufmerksam gemacht hat. Die dunkle Version der alten Pinocchio-Märchen weckte allerdings auch Skepsis, wie gut das funktionieren kann.

Der Project Director beschreibt seine Ziele: „Unser Ziel mit Lies of P war es, ein Spiel mit einer Geschichte zu entwickeln, die die Leute sofort fesselt und ihnen noch lange nach ihrer Begegnung im Gedächtnis bleibt. Um dies zu erreichen, glaubten wir, dass das Ausleihen einer weltweit bekannten Geschichte und eine unerwartete Wendung Aufmerksamkeit, Aufregung und Interesse wecken würde. Unser Ziel war es, eine Geschichte zu finden, die beim erwachsenen Publikum Anklang findet, aber ein gewisses Gefühl des Staunens bewahrt. Die Abenteuer des Pinocchio stellen einen faszinierenden Kontrast zwischen grausamen und charmanten Elementen dar.“

Trotz der interessanten Geschichte und der frischen Ansätze darin, muss sich das Spiel in einem der härtesten Genres behaupten. Souls-Like besitzt eine sehr kritische und eingeschworene Basis, die es mit dem Erstlingswerk zu überzeugen gilt. Choi ist sich aber sicher, dass sein Spiel „ein einzigartiges Erlebnis wird, das den Spielern etwas Neues und Einzigartiges anbietet“.

Er beschreibt sein Spiel so: „Einer der herausragenden Aspekte unseres Spiels ist das Kampfsystem. Wir bieten Spielern die Möglichkeit, proaktiv mit verschiedenen Kampfmethoden zu experimentieren, indem sie Waffen zusammenbauen, Legionswaffen, P-Organe und mehr einsetzen. Jede Entscheidung, die sie treffen, bietet ein anderes Kampferlebnis. Dieses Maß an Freiheit gewährt den Spielern ein hohes Maß an Kampfvielfalt.“

Neben dieser Herausforderung arbeitet das Team intensiv daran, den Kern der Geschichte um den Holzjungen weiter zu verinnerlichen. Wenn Pinocchio lügt, wächst bekanntlich seine Nase in den Märchen. Die Möglichkeit zu lügen werdet ihr in Lies of P ebenfalls haben, diese soll sich aber anders darstellen als noch in den alten Märchen.

Choi beschreibt seine Idee: „Wir haben akribisch zahlreiche fesselnde Erzählungen im Spiel versteckt, und jede einzelne ist durch einzigartige visuelle und künstlerische Darstellung auf die Welt von Lies of P abgestimmt. Darüber hinaus fügt unser Lügensystem dem Spielerlebnis eine Ebene hinzu und bietet den Spielern mehr Auswahlmöglichkeiten und Konsequenzen innerhalb des Spiels.“

Lies of P, erscheint am 19. September 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Game Pass.