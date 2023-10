Lies of P: Grafikvergleich zwischen PlayStation und Xbox

Autor:, in / Lies of P

Lies of P bietet auf den Current-Gen-Konsolen drei Grafikmodi, wie gut diese sich schlagen, erfahrt in einem ausführlichen Check.

Lies of P ist der Überraschungshit für Fans des Souls-Like-Genres. Neben knackigen Bossen, spannend aufgebauten Welten sowie einer tollen Geschichte bietet Pinnochios dunkle Reise auch technisch einiges.

Auf den Current-Gen-Konsolen habt ihr die Möglichkeit, euch das Spiel in drei verschiedenen Modi auf den Bildschirm zaubern zu lassen. Diese unterscheiden sich im groben erst einmal durch die Bildrate. Wie gut der Rest des Grafikgerüsts dann noch steht, analysierte das Team um Digital Foundry jetzt genau.

Der 30 Bilder pro Sekunde Modus – Qualitätsmodus

In diesem erhaltet ihr eine Auflösung von 3840 x 2160, unabhängig davon, ob ihr eine Xbox Series X oder eine PlayStation 5 benutzt.

Die Begrenzung der Bildrate ist hier das einzige, was man hinnehmen müsste. Orientiert man sich da allerdings an anderen Souls-Spielen, sollten diese im Gegensatz zu einem Ego-Shooter kein Problem sein. Spielt ihr an der Xbox Series S, wird euer Bild zumindest auf eine Auflösung von 2560 x 1440 berechnet, was eine starke Leistung für die kleine Konsole ist.

Bei dieser werden Effekte nur zum Teil berechnet, wozu unter anderem Nebel in der Umgebung gehört. Trotz dessen bekommt ihr eine grandiose Leistung von der Xbox Series S auf das Bild gezaubert.

Der 40 Bilder pro Sekunde Modus – Die Kombination

Damit ihr weiter in einer hohen Auflösung spielen könnt, aber das Spiel flüssiger läuft, greift das Studio auf einen Trick zurück. Der 40 Bilder pro Sekunde Modus ist allerdings nicht für jeden verfügbar.

Grundlegend wird hier das grafische Gerüst des Qualitätsmodus genutzt, was euch ein tolles Bild mit hoher Auflösung beschert. Diese skaliert im laufenden Spiel zwischendurch immer wieder zwischen 2560 x 1440 bis hin zu 3840 x 2160. Auf der anderen Hand, versucht das Spiel die 40 Bilder zu erreichen, was hervorragend funktioniert.

Einziges Manko: Besitzt ihr einen Monitor oder Fernseher, der nur maximal über 60 Hz verfügt, ist der Modus für euch nicht zu nutzen, denn das Frame-Pacing von 40 Bildern kann dieser nicht verarbeiten, euer Anzeigegerät muss somit zwingend 120 Hz bieten können.

Der 60 Bilder pro Sekunde Modus – Der beste Spielmodus

Unabhängig von der Grafik, welche in diesem Modus mit bis zur Hälfte des Qualitätsmodus arbeitet, erhaltet ihr hier das beste Spielgefühl. Durch die satten 60 Bilder pro Sekunde ist das Frame-Pacing wesentlich stärker, was eine Verzögerung der Eingaben fast ausschließt. Das Ergebnis ist ein viel besseres Spielgefühl, mehr Kontrolle sowie ein besser funktionierendes Kampfsystem.

Die anderen beiden Modi haben Probleme durch das fehlende Pacing, dass Eingaben zum Teil verzögert ausgeführt werden oder Hitboxen nicht korrekt funktionieren. Optisch verliert ihr hochwertigere Schattierung und den volumetrischen Nebel sowie reduzierte Beleuchtungen. Die Xbox Series S bietet diesen Modus ebenfalls, allerdings fallen dort diese wegfallenden Effekte nicht auf, da diese ohnehin nicht vollständig berechnet werden.

Insgesamt bietet Lies of P damit auf der Xbox Series X sowie der Xbox Series S eine ganze Menge an, gerade Spieler an der Xbox Series S können sich hier auf eine technische Glanzleistung freuen.