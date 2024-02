Lies of P: Kooperations-DLC zu Wo Long: Fallen Dynasty live

Autor:, in / Lies of P

Entwickler und Publisher NEOWIZ gibt die Veröffentlichung des Kooperations-DLC für Lies of P und KOEI TECMOs Wo Long: Fallen Dynasty bekannt, der offiziell als kostenloser Download für Lies of P-Spieler auf PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam und auf Mac-Modellen mit Apple-Silikon über den Mac App Store erschienen ist.

Der DLC gewährt den Spielern Zugriff auf die Waffe Azure Dragon Crescent Glaive und das Kostüm Armor of the Honorable und Bandana of the Honorable, die beide von Wo Long: Fallen Dynasty inspiriert sind.

Lies of P ist die von Pinocchio inspirierte Interpretation der Genres Action-RPG und Souls von Entwickler und Publisher NEOWIZ.

Lies of P spielt in der von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat, einer einst wunderschönen Stadt, die zu einem lebenden Alptraum geworden ist, da tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt. Spielt als Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich zu lernen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Entwickelt von Team Ninja, einer Abteilung des japanischen Spieleentwicklers und Publishers KOEI TECMO GAMES, ist Wo Long: Fallen Dynasty ein Souls-like Actionspiel, das in den Drei Königreichen angesiedelt ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Söldners und kämpft gegen furchterregende Krieger und dämonische Kräfte.