Neptunia: Sisters VS Sisters: Release des Spiels auf Mai verschoben

Der Release des Rollenspiels Neptunia: Sisters VS Sisters wurde von April auf Mai verschoben.

Ursprünglich wurde das Action-Rollenspiel Neptunia: Sisters VS Sisters für einen Release am 16. April 2023 auf Xbox Series X|S und Xbox One angekündigt.

Idea Factory International und Reef Entertainment haben den Termin jetzt auf den 21. Mai 2024 verschoben.

Als Publisher wollte man einen reibungslosen Einstieg der Reihe auf die Xbox-Plattform sicherstellen, weshalb man sich entschlossen hat, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben.

Die physischen Day-One-Editionen für Xbox können nach wie vor im IFI UK und EU Store für 54,99 Euro vorbestellt werden.

Einzelheiten zur digitalen Veröffentlichung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die physische und digitale Veröffentlichung von Xbox (Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One) umfasst die Swimsuit Outfits im Spiel.