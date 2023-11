Lies of P: Director’s Letter veröffentlicht

Autor:, in / Lies of P

Mit einem Director’s Letter richtet sich Ji Won Choi an die Fans von Lies of P. Was genau euch in dem Video erwartet, für das er erneut für die Kamera tritt, seht ihr euch hier am besten selbst an.

Vor kurzem knackte Lies of P die magische 1-Million-Marke. Dass man aufgrund der beeindruckenden Verkaufszahlen dankbar ist, zeigt man deshalb schon mit einem überschwänglichen Danke im Teaser für das bevorstehende Video.

Lies of P ist auf der Xbox Series X|S und der Xbox One spielbar sowie im Game Pass enthalten. Zudem erreichen die Macher die Community über Steam und die PlayStation 5 sowie die PlayStation 4.