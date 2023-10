Lies of P: Eine Million Exemplare verkauft

Entwickler NEOWIZ hat voller Dankbarkeit verkündet, dass sich Lies of P mehr als eine Million Mal verkauft hat.

Das Soulslike ist seit dem 19. September für Xbox, PlayStation und PC sowie im Xbox Game Pass erhältlich.

Seungchul Kim, Co-CEO von NEOWIZ, sagte zum Meilenstein: „Dieser unglaubliche Meilenstein für Lies of P beweist das Potenzial koreanischer Konsolenspiele auf der globalen Bühne. Das Projekt Lies of P war eine große Herausforderung für Neowiz und Round8 Studio, und wir sind sehr stolz auf das, was wir mit diesem Titel erreicht haben.“